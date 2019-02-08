18:03 | Футбол — РПЛ

Президент "Ростова" посетит товарищеский матч против "Эстерсунда"

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Руководство "Ростова" прибыло на тренировочные сборы команды в Испанию, информирует официальный Твиттер дончан. Президент клуба Арташес Арутюнянц посетит сегодняшний контрольный матч против шведского "Эстерсунда".

"Ростов" занимает 7-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка после 17 туров.

Эстерсунд - Ростов

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