Президент РФС следит за финансовой ситуацией "Анжи"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с генеральным директором "Анжи" Абсалутдином Агарагимовым и обсудил финансовую ситуацию клуба. Об этом сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Сергей Расулов.

Ранее появилась информация, что "Анжи" может быть не допущен до лицензирования на следующий сезон из-за долгов почти на 250 миллионов рублей, в том числе в размере 5 миллионов рублей перед футболистом Дмитрием Белоруковым.

- Генеральный директор "Анжи" действительно встретился с господином Дюковым, - цитирует ТАСС Расулова. - Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в "Анжи", озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.

Президент РФС пообещал помочь сохранить академию. Что касается непосредственно судьбы "Анжи", то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан.