Президент «Оренбурга» заявил, что Стаматов покинет клуб

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что Матео Стаматов покидает клуб.

«Уходит ли Стаматов? К этому, наверное, надо просто относиться — у Матео сегодня последний день работы. Все контрактные условия он выполнил хорошо, достойно. Но в силу разных обстоятельств мы не сели за стол для дальнейших переговоров по продлению контракта. Стаматов уходит из «Оренбурга», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Стаматов провел 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Оренбург» с лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость болгарина в 500 тысяч евро.