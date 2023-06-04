Президент «Оренбурга» заявил, что клуб скоро объявит о трех трансферах

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что решения по Александру Руденко в клубе нет.

«Мы смотрели Руденко, и не раз. Пока мы объявим о трех трансферах, а дальше будем смотреть и думать — кто уйдет, кто останется. От этого будем плясать», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Александро Руденко провел 29 матчей в составе «Химок», отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.