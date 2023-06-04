Алдонин: «В чемпионате ЦСКА проделал хорошую работу, но кубок важнее серебряных медалей»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил сезон ЦСКА в чемпионате России.

«Нужно дождаться финала Кубка России и тогда можно сказать объективно о сезоне ЦСКА. Если брать результат в чемпионате в целом, то проделана хорошая работа. Федотов показал очень хороший результат с командой, учитывая все обстоятельства. Кубок важнее, чем серебряные медали? Да, это трофей. Первое место — это чемпионство, а все остальные места не несут какого-то особого смысла. Это определенный статус, но в дальнейшем все будут вспоминать, кто выиграл чемпионат. Кубок — это трофей, и он важен не только для клуба, но и для ребят. Тем более трофейная копилка не у всех богата, только у Игоря Акинфеева. Остальные футболисты пока на голодном пайке. Им необходимо оставить след в истории клуба громкими победами», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

ЦСКА сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром». Игра состоится 11 июня на стадионе «Лужники».