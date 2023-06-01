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Пономарев — о Жиркове: «Это был игрок по потенциалу как Рибери»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что бывший игрок московской команды Юрий Жирков был по потенциалу как Франк Рибери.

«Жирков очень хорошо играл в полузащите, но его почему-то переделали в защитника. Он на позиции крайнего полузащитника стал бы мировой звездой! Юра стал жертвой того, что у нас был кризис на позиции левого защитника. Жирков просто хотел выходить на поле и играть за сборную, поэтому молча согласился на такую трансформацию. Я восхищался, когда он играл в полузащите — его можно было назвать даже и крайним нападающим на тот момент. Это был игрок по потенциалу как Рибери! Бедный Жирков, мне было его очень жалко, когда его убрали с этой позиции.

Меня однажды ставили на позицию левого защитника в сборной СССР, а правым защитником ставили Логофета из «Спартака». Как же мне неудобно было играть на этой позиции! Все по-другому — прием мяча, подключение в атаку и прочие моменты. Я Николаю Петровичу Морозову говорю: «Ну неудобно мне там играть, пусть там играет Логофет, ему ведь все равно на каком фланге играть!». И это даже не шутка, ведь есть футболисты, которым действительно все равно — на левом фланге играть или на правом. Я всегда удивлялся, как они так могут! У нас такой Юрка Истомин еще был, а я не могу — и все тут! Неуютно я себя чувствовал на этой позиции. И я уверен, что и Жиркову было неуютно играть в защите, но он никому ничего не говорил», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-uveren-chto-zhirkovu-by-lo-neuyutno-igrat-v-zashhite-no-on-nikomu-nichego-ne-govoril/
Владимир Пономарев
Франк Рибери
Юрий Жирков
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
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 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
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 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
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