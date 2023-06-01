Пономарев — о Жиркове: «Это был игрок по потенциалу как Рибери»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что бывший игрок московской команды Юрий Жирков был по потенциалу как Франк Рибери.

«Жирков очень хорошо играл в полузащите, но его почему-то переделали в защитника. Он на позиции крайнего полузащитника стал бы мировой звездой! Юра стал жертвой того, что у нас был кризис на позиции левого защитника. Жирков просто хотел выходить на поле и играть за сборную, поэтому молча согласился на такую трансформацию. Я восхищался, когда он играл в полузащите — его можно было назвать даже и крайним нападающим на тот момент. Это был игрок по потенциалу как Рибери! Бедный Жирков, мне было его очень жалко, когда его убрали с этой позиции.

Меня однажды ставили на позицию левого защитника в сборной СССР, а правым защитником ставили Логофета из «Спартака». Как же мне неудобно было играть на этой позиции! Все по-другому — прием мяча, подключение в атаку и прочие моменты. Я Николаю Петровичу Морозову говорю: «Ну неудобно мне там играть, пусть там играет Логофет, ему ведь все равно на каком фланге играть!». И это даже не шутка, ведь есть футболисты, которым действительно все равно — на левом фланге играть или на правом. Я всегда удивлялся, как они так могут! У нас такой Юрка Истомин еще был, а я не могу — и все тут! Неуютно я себя чувствовал на этой позиции. И я уверен, что и Жиркову было неуютно играть в защите, но он никому ничего не говорил», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.