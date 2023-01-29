Президент «Лиона»: «По Изидору все сложно, мы продолжаем переговоры с «Локомотивом»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что французский клуб пока не договорился о трансфере нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.
«По Изидору все сложно, мы продолжаем переговоры с «Локомотивом», — приводит слова Оласа L'Equipe.
Ранее сообщалось, что нападающий уже прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра. Французский клуб готов взять 22-летнего форварда в аренду с опцией выкупа.
В нынешнем сезоне Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
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|3.03
|19:00
|
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|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
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|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
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|
Ахмат – Оренбург
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|4.03
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|
Ростов – Локомотив
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|5.03
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|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
|16:30
|
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|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|Г
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|
Владимир Сычевой
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|
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Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Спартак
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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