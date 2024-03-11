Пресс-служба «Спартака» — болельщикам: «Жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках»

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»

Пресс-служба «Спартака» обратилась к болельщикам после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2). Команда поблагодарила фанатов за поддержку.

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках».

Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 14 марта.