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11 марта, 11:49

Пресс-служба «Спартака» — болельщикам: «Жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках»

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»
Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Спартака» обратилась к болельщикам после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2). Команда поблагодарила фанатов за поддержку.

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках».

Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. 

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 14 марта.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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