Слуцкий смотрел матч «Рубина» за флагом «Мы верим в Бога, Россию и «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий смотрел матч 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» на трибуне. Причиной тому стала красная карточка, которую специалист получил в прошлом туре.

При этом тренер казанской команды следил за игрой прямо около баннера в поддержку «Динамо».

«Мы верим в бога, Россию и «Динамо», — гласит баннер, около которого сидел Леонид Слуцкий.