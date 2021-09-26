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Слуцкий смотрел матч «Рубина» за флагом «Мы верим в Бога, Россию и «Динамо»

16:25
Леонид Слуцкий на трибуне. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий на трибуне. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий смотрел матч 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» на трибуне. Причиной тому стала красная карточка, которую специалист получил в прошлом туре.

При этом тренер казанской команды следил за игрой прямо около баннера в поддержку «Динамо».

«Мы верим в бога, Россию и «Динамо», — гласит баннер, около которого сидел Леонид Слуцкий.

Динамо — Рубин

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Иван Шитик все материалы автора

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