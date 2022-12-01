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Сегодня, 17:35

Премьера фильма «СЭ» о ярцевском «Спартаке» — в 20:00!

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В 20:00 на канале «Вышли!» начнется премьерный показ документального фильма «Спорт-Экспресса» «Пионеротряд», посвященный чемпионству «Спартака» в сезоне-1996.

В основу фильма легли 10 интервью с представителями того «Спартака» — Георгием Ярцевым, Олегом Романцевым, Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Алексеем Мелешиным, Вадимом Евсеевым, Владимиром Джубановым и Андреем Коноваловым.

Осенью 95-го у «Спартака» был один из сильнейших составов в российской истории, и красно-белые выигрывали все шесть матчей в группе Лиги чемпионов. Однако зимой уехали лидеры, Олег Романцев решил сосредоточиться на сборной, из жизни ушел клубный патриарх Николай Стростин... Ничего хорошего сезон-96 не сулил. Однако принявший команду Георгий Ярцев сделал ставку на молодежь (средний возраст той команды составлял 22,7 года) и угадал на все 100 процентов. Сезон-96 получился одним из самых ярких в истории чемпионатов России. На чемпионство до последних туров реально претендовали пять команд, а золотые медали в итоге были разыграны в дополнительном матче между «Спартаком» и «Аланией».

Закрытый показ фильма в одном из кинотеатров Москвы состоялся 18 ноября. Мероприятие посетила семья Георгия Ярцева, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, а также генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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