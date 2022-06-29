Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:08

Представитель Оздоева заявил, что прекращает футбольную деятельность

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Анзор Гаргаев, который является представителем Магомеда Оздоева, Эльмира Набиуллина, Виталия Гудиева и еще ряда игроков, заявил корреспонденту «СЭ», что он прекращает свою футбольную деятельность.

— Для меня это уже пройденный этап, намерен завершить свою деятельность, связанную с футболом. Хочу больше времени уделять семье и своему шестилетнему сыну — у мальчика аутизм. Это одна из главных причин моего решения. Я устал от футбола и многих людей, который его окружают. Это не спонтанное решение, я давно об этом думал и понял, что готов об этом заявить публично. Мне было бы интересно попробовать себя в чем-то другом, — заявил Гаргаев.

По информации «СЭ», Магомед Оздоев получил официальные предложения от двух клубов из Саудовской Аравии: от «Аль-Иттифака» и «Дамака».

Также им интересуется несколько турецких команд — «Фатих Карагюмрюк», «Анкарагюджю» и «Адана Демирспор».

Магомед Оздоев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер «Зенита» оценил последние трансферы команды

Михаил Кержаков рассказал, почему не стал праздновать чемпионство «Зенита» после матча с «Локомотивом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости