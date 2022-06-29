Представитель Оздоева заявил, что прекращает футбольную деятельность
Анзор Гаргаев, который является представителем Магомеда Оздоева, Эльмира Набиуллина, Виталия Гудиева и еще ряда игроков, заявил корреспонденту «СЭ», что он прекращает свою футбольную деятельность.
— Для меня это уже пройденный этап, намерен завершить свою деятельность, связанную с футболом. Хочу больше времени уделять семье и своему шестилетнему сыну — у мальчика аутизм. Это одна из главных причин моего решения. Я устал от футбола и многих людей, который его окружают. Это не спонтанное решение, я давно об этом думал и понял, что готов об этом заявить публично. Мне было бы интересно попробовать себя в чем-то другом, — заявил Гаргаев.
По информации «СЭ», Магомед Оздоев получил официальные предложения от двух клубов из Саудовской Аравии: от «Аль-Иттифака» и «Дамака».
Также им интересуется несколько турецких команд — «Фатих Карагюмрюк», «Анкарагюджю» и «Адана Демирспор».
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Оренбург
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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