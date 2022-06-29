Представитель Оздоева заявил, что прекращает футбольную деятельность

Анзор Гаргаев, который является представителем Магомеда Оздоева, Эльмира Набиуллина, Виталия Гудиева и еще ряда игроков, заявил корреспонденту «СЭ», что он прекращает свою футбольную деятельность.

— Для меня это уже пройденный этап, намерен завершить свою деятельность, связанную с футболом. Хочу больше времени уделять семье и своему шестилетнему сыну — у мальчика аутизм. Это одна из главных причин моего решения. Я устал от футбола и многих людей, который его окружают. Это не спонтанное решение, я давно об этом думал и понял, что готов об этом заявить публично. Мне было бы интересно попробовать себя в чем-то другом, — заявил Гаргаев.

По информации «СЭ», Магомед Оздоев получил официальные предложения от двух клубов из Саудовской Аравии: от «Аль-Иттифака» и «Дамака».

Также им интересуется несколько турецких команд — «Фатих Карагюмрюк», «Анкарагюджю» и «Адана Демирспор».