Представитель Игнатьева ответил на критику Германа Ткаченко

Представитель нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил Герману Ткаченко, который ранее заявил, что Агузаров увел у него игрока.

— Едва ли не самый громкий трансфер зимы — переход Ивана Игнатьева в «Рубин». При этом в интервью «СЭ» глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заметил, что он занимался сделкой, а вы сначала украли у футболиста полтора года, а потом оставили один на один с клубом, по страусиному спрятав голову в песок. Есть что ответить?

— Повторю — не вижу смысла устраивать баталии в интернете. Герман может говорить, что угодно, а сколько в этом правды — пусть каждый решает сам. Для меня самое главное, что у нас с Ваней близкие и максимально доверительные отношения. Такое было бы возможно, если бы я у него что-то украл или куда-то прятал голову? Я думаю, ответ на поверхности.

— Еще одна цитата Ткаченко, который ранее работал с Игнатьевым: «Предложили большие деньги, Ваня таких никогда не видел и не справился с соблазном, бывает». Так произошло?

— Опять-таки разговоры ни о чем. Я уже работал с Шапи в момент знакомства с Ваней. Ни для кого не секрет, что они близкие друзья, соответственно, периодически видя одного, я встречал и другого. У нас было общение, но о возможной совместной работе речь первый раз зашла уже после того как Игнатьев ушел от Ткаченко. Перекупать, закидывать деньгами и что-то делать у кого-то за спиной — это не мой стиль работы.

— Никогда не было желания поговорить с Ткаченко напрямую?

— Так я никогда и не избегал общения с ним. Наоборот, всегда хорошо к Герману относился. Если бы он хотел со мной связаться, сто раз мог бы это сделать. Но Ткаченко предпочел высказывать свое мнение в прессе и некоторым нашим общим знакомым. Его право.

— Игнатьева всегда хвалили за талант. Показывает ли Иван все, на что способен?

— Не хочу показаться предвзятым, но то, что у Вани сумасшедшие данные, понятно всем. Отрезками он очень хорош, хотя стабильности пока не хватает. Когда появится — а это обязательно случится — Игнатьев станет ведущим российским форвардом.

— «Рубин» — хороший вариант для развития карьеры?

— Ему комфортно в Казани. Он достаточно быстро адаптировался и хорошо влился в коллектив. У «Рубина» абсолютно новая команда, которая привыкает как к требованиям тренера, так и друг к другу. Все впереди!

— Слуцкий — демократичный тренер. Такой подходит Игнатьеву?

— У них отличные отношения с Ваней. Игнатьев очень уважает Леонида Викторовича и всегда высказывается о нем с восхищением. Именно Слуцкий был инициатором покупки молодого нападающего, очень на него рассчитывает. А Ваня эти ожидания, уверен, оправдает.

— Много говорится о сложном характере Ивана, о его загулах, чуть ли ни какие-то истории с наркотиками упоминают. Где правда, где вымысел?

— Да, у него сложный характер, но я не считаю, что это плохо. Как правило, именно волевые ребята с непростым нравом добиваются успехов. Что такое, по-вашему, загул? Отдохнуть в выходной день — это загул? В таком случае все футболисты загульные. Про наркотики, конечно же, чушь, которую видимо кому-то зачем-то надо было придумать. Есть у меня определенные мысли на этот счет, но не стану сейчас вешать ярлыки. Кстати, Ваня относительно недавно начал общаться с очень хорошей девушкой (дочь бывшего игрока «Ростова» Михаила Осинова. — Прим. К.А.), у них любовь и это не может меня не радовать. Сегодня крайне важно найти себе достойную партию, которая будет делать тебя только лучше. (Константин Алексеев)