Дмитрий Хохлов выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал смерть вдовы легендарного вратаря Льва Яшина Валентины.

«Выражаю соболезнования всем близким Валентины Тимофеевны. Это большая потеря. Человек, который бережно хранил историю «Динамо». Она постоянно присутствовала на матчах, на тренировках, интересовалась делами команды. Возраст такая штука. Её будет не хватать», — цитирует Хохлова «Чемпионат».