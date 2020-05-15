Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырёхкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев выразил отношение к возобновлению сезона в российской футбольной премьер-лиге с 21 июня. Напомним, что Газзаев в последних интервью предполагал, что разумнее было бы досрочно завершить сезон по соображениям безопасности.

— Безусловно, болельщики сейчас испытывают радость, потому что невероятно соскучились по футболу. Точно также мы все скучаем по возможности видеться с друзьями, ходить в магазин, в фитнес-центр или на прогулку в парк — но все равно мы обязаны соблюдать самоизоляцию в сложившейся ситуации.

Вот и принимая решение по поводу футбола, надо ставить во главу угла жизнь и здоровье участников. Мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация в стране к середине июня. Проведение матчей должно быть организовано идеально, а все правила — соблюдаться неукоснительно. Права на ошибку нет, не дай Бог кто-то из участников матча заболеет или заразит других! Российский футбольный союз берет на себя очень большую ответственность. Футбол — контактный вид спорта, играть в масках не получится, футболисты в любом случае будут контактировать друг с другом. На мой взгляд, риск есть. Остаётся надеяться, что ничего дурного не случится...

И потом, матчи в любом случае пройдут без зрителей. А футбол без зрителей, на мой взгляд — это пародия на футбол. (Дмитрий Симонов)