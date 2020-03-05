Появление болельщика на поле обойдется «Тамбову» в 120 тысяч рублей

«Тамбов» оштрафован на 120 тысяч рублей за появление болельщика на поле после матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Рубина» (0:0) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

— В Нижнем Новгороде в матче «Тамбов» — «Рубин» сразу после матча с сектора на восточной трибуне, где находились болельщики «Тамбова», на поле выбежал фанат, — сказал Григорьянц. — За появление на поле посторонних лиц и необеспеченные безопасности ФК «Тамбов» оштрафован на 120 тысяч рублей. (Евгений Белоусов)