Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как изменился Александр Кокорин после тюрьмы и отметил, как это повлияло на других игроков.

— Когда с ним случилась вся эта ситуация, то мы еще не были так близки, как сейчас. Но, конечно, я за него переживал, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — И пытался как-то его поддержать. Это нормально. У нас общие знакомые, общие друзья.

Мне кажется, что после тюрьмы он сильно поменялся. В лучшую сторону. Спокойным стал таким. Несправедливо с ним поступили? Не могу сказать. Конечно, они виноваты. Но им нужна была поддержка.

Все футболисты начали вести себя после того, что с ними случилось. Все сразу задумались о том, что нужно успокоиться. Вести себя нормально.