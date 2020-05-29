Экс-главный тренер «Казанки» Денис Клюев отметил, что впечатлен успехами Юрия Семина с «Локомотивом». Клуб решил не продлевать контракт со специалистом, с которым красно-зеленые выиграли 12 из 14 трофеев в своей истории.

— Я вообще поражаюсь, как нефутбольные люди начинают публично рассуждать о профессиональных качествах Юрия Палыча, оценивать, как физически готова команда, какая у него тактика, как он работает с молодежью, — цитируют «Известия» Клюева. — Необязательно менеджер должен быть бывшим футболистом, но вмешиваться в чисто профессиональную вотчину тренера, особенно когда он дает результат, — недопустимо. В случае с Бесковым такого не позволял себе даже Николай Толстых, руководивший тогда «Динамо». При том, что сам Николай Александрович играл в футбол на довольно серьезном уровне и знает эту кухню изнутри. И Константин Иванович сейчас бы устроил жесточайший скандал, если бы кто-то сказал про него такие слова, как Кикнадзе про Семина. А Юрий Палыч, хоть и того же масштаба фигура, как тогда Бесков, но в нынешнее время — просто глыба на фоне всего остального тренерского корпуса. И я поражаюсь, как он с таким отношением руководства вообще добивался тех результатов, что были у «Локомотива» в последние годы