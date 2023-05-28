Попов считает, что после ухода Федуна ситуация в «Спартаке» не изменилась в лучшую сторону

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов оценил выступление «Спартака» после ухода Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Уход Федуна никак не сказался, «Спартак» как был одним из претендентов на чемпионство, так им и является. Можно говорить, что без него лучше не стало. Но тут нужно смотреть стратегию развития, понимать, что хочет «Лукойл». Все хотели красивую команду с быстрым и атакующим футболом, но это же не стратегия развития. Надо делать какие-то конкретные шаги, а их мы не видим. Купить старого Промеса — это совсем другая история. Каким он был раньше и какой сейчас — это небо и земля», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка.

Федун покинул пост президента «Спартака» в 2022 году. Он руководил московской командой на протяжении 18 лет.