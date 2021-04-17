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У «Химок» появится женская команда

12:24
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Футбольный клуб «Химки» и училище олимпийского резерва №2 заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие женского футбола, сообщает официальный сайт подмосковного клуба 17 апреля.

В рамках сотрудничества будет сформирована женская футбольная команда «Химки-УОР», которая будет участвовать в официальных соревнованиях под эгидой РФС и РО ФФМО. Со стороны футбольного клуба «Химки» соглашение подписал генеральный директор клуба Сергей Анохин, со стороны УОР №2 — директор училища Алексей Алексеенко.

«Женский футбол в России сейчас на новом уровне, и в свою очередь поздравляю женскую сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2022. Футбольный клуб «Химки» приложит все усилия, чтобы развивать это важное направление в нашем регионе. Благодарю Министра спорта Московской области Романа Терюшкова за содействие в подписании соглашения», — заявил генеральный директор «Химок» Сергей Анохин.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/aprel/khimki-i-uor-2-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/

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