У «Химок» появится женская команда
Футбольный клуб «Химки» и училище олимпийского резерва №2 заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие женского футбола, сообщает официальный сайт подмосковного клуба 17 апреля.
В рамках сотрудничества будет сформирована женская футбольная команда «Химки-УОР», которая будет участвовать в официальных соревнованиях под эгидой РФС и РО ФФМО. Со стороны футбольного клуба «Химки» соглашение подписал генеральный директор клуба Сергей Анохин, со стороны УОР №2 — директор училища Алексей Алексеенко.
«Женский футбол в России сейчас на новом уровне, и в свою очередь поздравляю женскую сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2022. Футбольный клуб «Химки» приложит все усилия, чтобы развивать это важное направление в нашем регионе. Благодарю Министра спорта Московской области Романа Терюшкова за содействие в подписании соглашения», — заявил генеральный директор «Химок» Сергей Анохин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/aprel/khimki-i-uor-2-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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