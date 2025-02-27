Пономарев считает, что Зделар является средним футболистом

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход хавбека Саши Зделара в «Зенит».

«Он средний игрок, это не полузащитник, полузащитник должен быть агрессивным. Так что, в общем-то, от него отделались. Сейчас переход к принципиальному сопернику нормальное явление, абсолютно. Это раньше расценивалось как предательство. А сейчас нет. Где больше заплатят, туда и переходят», — цитирует Пономарева ТАСС.

29-летний серб перешел из ЦСКА клуба в «Зенит» в феврале 2025 года. Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро. В этом сезоне на счету полузащитника 21 матч во всех турнирах, в котороых он отдал одну результативную передачу.