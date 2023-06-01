Пономарев: «Помазун станет основным вратарем ЦСКА, после того, как уйдет Акинфеев»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Илья Помазун может стать первым номером красно-синих после того, как Игорь Акинфеев завершит карьеру.

«Помазун — неплохой вратарь для ЦСКА. Ему 26 лет — это хороший футбольный возраст. У Ильи хорошая реакция, на выходах он играет уверенно. Я бы сказал, что он станет основным вратарем ЦСКА, после того, как уйдет Акинфеев. Больше некому. Есть еще Тороп, но он совсем молодой мальчишка. Не знаю, сможет ли Владислав выдержать хотя бы полукруга, если вдруг Игорь не будет играть. Все-таки большая психологическая нагрузка», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

В этом сезоне Помазун на правах аренды выступает за «Урал».