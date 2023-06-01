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Пономарев: «Помазун станет основным вратарем ЦСКА, после того, как уйдет Акинфеев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Илья Помазун может стать первым номером красно-синих после того, как Игорь Акинфеев завершит карьеру.
«Помазун — неплохой вратарь для ЦСКА. Ему 26 лет — это хороший футбольный возраст. У Ильи хорошая реакция, на выходах он играет уверенно. Я бы сказал, что он станет основным вратарем ЦСКА, после того, как уйдет Акинфеев. Больше некому. Есть еще Тороп, но он совсем молодой мальчишка. Не знаю, сможет ли Владислав выдержать хотя бы полукруга, если вдруг Игорь не будет играть. Все-таки большая психологическая нагрузка», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

В этом сезоне Помазун на правах аренды выступает за «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-pomazun-stanet-osnovny-m-vratarem-tsska-kogda-ujdet-akinfeev/
Владимир Пономарев (СССР)
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

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