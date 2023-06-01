Чалов: «Помню, как в детстве на турнир пришел Акинфеев. Хотелось дорасти до такого уровня»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов принял участие в церемонии награждения турнира своего имени, прошедшем 31 мая в Москве.

«Это очень важно для нашего детского футбола, тем более в таких условиях играть ребятам — одно удовольствие. В моем детстве, когда на турниры приходил любой футболист, даже не самый известный, но все прекрасно понимали, что это уже футболист. Для нас это было чем-то особенным. Ты смотришь на них снизу вверх, хочется тоже стать футболистом. Помню, как на один турнир пришел Игорь Акинфеев. Хотелось дорасти до такого уровня.

Работа детским тренером после завершения карьеры? Пока не думал об этом. Сейчас, если есть возможности помогать в создании подобных турниров, всегда рад», — цитирует Sport24 Чалова.