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Ямлиханов — об Акинфееве: «Это невероятный профессионал, рад работать вместе с ним»

Мария Гусева
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Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился мнением о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Приходилось по жизни встречать высокомерных людей, снобов. И для меня большое открытие, каков Игорь Владимирович в общении. Нет звездности. Это безусловная величина российского футбола, но на деле это простой парень. Да, авторитет в команде. Но не давит. На молодежь может повлиять и юмором. От него исходит что-то человеческое, я это чувствую. И еще это невероятный профессионал. На базу приедешь — Игорь уже там. Я рад работать вместе с ним», — цитирует Sport24 Ямлиханова.

ЦСКА после 15 туров РПЛ идет на третьем месте с 29 очками. «Спартак» — второй с 32 очками. Лидирует «Зенит» (39 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-trener-tsska-ob-akinfeyeve-ya-pravda-udivlen-ot-nego-iskhodit-chto-to-chelovecheskoye-ya-eto-chuvstvuyu

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Игорь Акинфеев
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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