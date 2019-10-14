РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Полузащитник «Урала» Бавин провел урок физкультуры в одной из школ Шабровского

14:43
Теги:

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин провел урок физкультуры в школе поселка Шабровский. Ролик с занятия опубликовала пресс-служба клуба.

— Физрук Юрий Бавин проводит урок в школе посёлка Шабровский, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Бавин провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир