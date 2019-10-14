Полузащитник «Урала» Бавин провел урок физкультуры в одной из школ Шабровского
14:43
Полузащитник «Урала» Юрий Бавин провел урок физкультуры в школе поселка Шабровский. Ролик с занятия опубликовала пресс-служба клуба.
— Физрук Юрий Бавин проводит урок в школе посёлка Шабровский, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В текущем сезоне Бавин провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
???Физрук Юрий Бавин проводит урок в школе посёлка Шабровский. pic.twitter.com/hqFxtNyILy— ФК Урал (@FCURAL) 14 октября 2019 г.
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