Игнатов рассказал, как «Спартак» готовится к предстоящему сезону

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о подготовке в предстоящему сезону.

«Как проходит подготовка к сезону? Начинаем вкатываться, готовиться к сезону. Недельку отдохнули. Как Ваноли попрощался перед отпуском? После победы в Кубке мы праздновали, думаю, все все понимали. Сказали, что немного отдохнем и начнем готовиться.

Будущее Ваноли? Нет, ничего не говорил о своем уходе. Хотелось бы, чтобы он остался», — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли 10-е место. В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

9 июля красно-белые сыграют против «Зенита» в матче за Суперкубок России.