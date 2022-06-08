Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположение «Краснодара»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположение «Краснодара», сообщает Telegram-канал клуба.

Прошедший сезон 22-летний россиянин провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор».

В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб футболист забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что Шапи является воспитанником академии ФК «Краснодар».

«Быки» в сезоне-2021/22 заняли четвертое место в Тинькофф РПЛ.