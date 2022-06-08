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Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположение «Краснодара»

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Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположение «Краснодара», сообщает Telegram-канал клуба.

Прошедший сезон 22-летний россиянин провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор».

В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб футболист забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что Шапи является воспитанником академии ФК «Краснодар».

«Быки» в сезоне-2021/22 заняли четвертое место в Тинькофф РПЛ.

Первый сбор команды для подготовки к следующему сезону стартовал 6 июня в Краснодаре и продлися до 19-го числа.

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

 6
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