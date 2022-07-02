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Нобоа хочет завершить карьеру в «Зените»: «Готов играть до 45 лет»

Нобоа хочет завершить игровую карьеру в «Зените»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Зените».

«Если мне позвонят из «Зенита» этим летом, я, конечно же, соглашусь вернуться. Если будет шанс, я бы хотел там завершить карьеру. Готов играть до 45 лет, главное, чтобы здоровье позволяло», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

37-летний эквадорец выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2019 год.

Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-noboa-ya-hotel-by-zavershit-kar-eru-v-zenite-gotov-igrat-do-45-let/
Кристиан Нобоа
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