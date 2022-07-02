Камоцци ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком из тех, кого он рекомендовал «Спартаку»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, из рекомендованных им руководству красно-белых.

29 июня, Камоцци объявил об уходе из «Спартака».

— Кто, по вашему мнению, лучший игрок из тех, кого вы порекомендовали «Спартаку»?

— Не могу выделить одного. Для меня все они — лучшие.

— Вы довольны тем, как в «Спартаке» заиграл Кофрие?

— Это вопрос к спортивному директору, — цитирует Камоцци Sport24.

Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 года.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России, где в финале обыграл «Динамо» (2:1).