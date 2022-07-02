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Камоцци ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком из тех, кого он рекомендовал «Спартаку»

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Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, из рекомендованных им руководству красно-белых.

29 июня, Камоцци объявил об уходе из «Спартака».

— Кто, по вашему мнению, лучший игрок из тех, кого вы порекомендовали «Спартаку»?

— Не могу выделить одного. Для меня все они — лучшие.

— Вы довольны тем, как в «Спартаке» заиграл Кофрие?

— Это вопрос к спортивному директору, — цитирует Камоцци Sport24.

Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 года.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России, где в финале обыграл «Динамо» (2:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-02-kamotstsi-dlya-menya-vse-igroki-kotorykh-ya-rekomendoval-spartaku-luchshiye
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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