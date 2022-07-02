Мостовой назвал причины возвращения Федора Чалова в ЦСКА
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возвращении Федора Чалова в Россию.
«Вопрос состоит в том, почему он не остался в Швейцарии, хотя еще недавно он говорил, что хочет это сделать. Может быть, смена тренера в ЦСКА повлияла. Возможно, сказался разговор с Федотовым. Возможно, он сказал ему возвращаться, что он будет играть. Думаю, что и там, и тут он в может развиваться», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
В прошедшем сезоне Чалов забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Базель» во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
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