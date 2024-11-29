Безруков о слухах про отставку Рахимова: «Рубин» бился за тренера, чтобы их опровергнуть»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера Рашида Рахимова.

«Рахимов — наш тренер, поэтому он крайне важен для «Рубина». Все ребята к нему очень хорошо относятся. Поэтому когда ходили всякие слухи о его возможной отставке, мы старались не слушать этого и просто бились за тренера, чтобы эти слухи опровергнуть. Думаю, это многое говорит об отношении всех в команде к Рахимову. Сейчас же ситуация стабилизировалась, и все стало нормально», — цитирует игрока Legalbet.

«Рубин» после 16 туров РПЛ набрал 22 очка и занимает 7-е место.