Источник: трансфер полузащитника «Ростова» Уткина в «Хатайспор» сорвался
Переход полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в «Хатайспор» сорвался, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, причиной срыва трансфера стала смена технического директора в турецком клубе.
Ранее сообщалось, что 24-летний футболист отправился в Турцию на медосмотр, после чего клубы были готовы согласовать аренду с правом выкупа.
Уткин играет за «Ростов» с 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач. Контракт полузащитника с ростовчанами рассчитан до лета 2026-го.
Источник: РБ Спорт
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|
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|5
|0
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|15
|
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|4
|2
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|
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|
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|6
|
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|1
|3
|3
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|6
|
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|1
|2
|4
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|5
|
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|0
|5
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|5
|
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|7
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
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|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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