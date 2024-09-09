Лещук: «Исторически «Динамо» — народный клуб»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» назвал бело-голубых народной командой.

«Исторически «Динамо» — конечно же, народный клуб. Ведь команды «Динамо» были и есть во многих видах спорта. Это великое спортивное общество, о котором знают везде, в том числе за пределами России. Думаю, «Динамо» в этом смысле — народная команда. Российский клуб, который делает все для своих болельщиков и пользуется большой популярностью», — сказал Лещук «СЭ» после торжественной церемонии открытия выставки-инсталляции «Стена болельщиков», посвященной истории фанатского движения «Динамо».

Проект создан по инициативе динамовских болельщиков, и представляет собой временную шкалу в виде динамовского шарфа, иллюстрирующую ряд важнейших событий фанатского сообщества в хронологическом порядке.