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Сегодня, 18:04

Лещук: «Исторически «Динамо» — народный клуб»

Зарина Халимхонова
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» назвал бело-голубых народной командой.

«Исторически «Динамо» — конечно же, народный клуб. Ведь команды «Динамо» были и есть во многих видах спорта. Это великое спортивное общество, о котором знают везде, в том числе за пределами России. Думаю, «Динамо» в этом смысле — народная команда. Российский клуб, который делает все для своих болельщиков и пользуется большой популярностью», — сказал Лещук «СЭ» после торжественной церемонии открытия выставки-инсталляции «Стена болельщиков», посвященной истории фанатского движения «Динамо».

Проект создан по инициативе динамовских болельщиков, и представляет собой временную шкалу в виде динамовского шарфа, иллюстрирующую ряд важнейших событий фанатского сообщества в хронологическом порядке.

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Акрон – Химки
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Игорь Дивеев

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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