Полузащитник «Ростова» Комаров: «Хочется подобраться ближе к тройке»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров ответил на вопрос о желаемом месте команды по итогам сезона-2024/25 в РПЛ.

«Хочется верить, что мы заслуживаем и достойны того, чтобы быть выше. Цифру называть не хочу, но ближе к тройке подобраться хочется», — цитирует Комарова «РБ Спорт».

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков в 18 турах.