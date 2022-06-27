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Йоканович поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович обратился к болельщикам бело-голубых после первого матча во главе команды, который пришелся на товарищескую встречу против команды блогеров «Амкал» (5:0).

«Спасибо всем в «Динамо» за теплый прием для меня и моего штаба. И спасибо болельщикам за горячую поддержку во время нашего первого товарищеского матча», — написал Йоканович в Twitter.

Напомним, что в этом матче в составе «Динамо» также принял участие знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Он вышел на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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