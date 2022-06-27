Йоканович поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку в товарищеском матче
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович обратился к болельщикам бело-голубых после первого матча во главе команды, который пришелся на товарищескую встречу против команды блогеров «Амкал» (5:0).
«Спасибо всем в «Динамо» за теплый прием для меня и моего штаба. И спасибо болельщикам за горячую поддержку во время нашего первого товарищеского матча», — написал Йоканович в Twitter.
Напомним, что в этом матче в составе «Динамо» также принял участие знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Он вышел на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола.
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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