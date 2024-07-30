Дюпин: «Часто общаюсь с Козловым, хочу помочь ему не наступать на грабли»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «быков» Даниле Козлове.

«Если брать Данилу, то мы рядом с ним живем, вместе ездим на тренировки. Часто с ним общаюсь, помогаю ему. Делюсь своим опытом, чтобы он не наступал на какие-то грабли в своей карьере», — цитирует Дюпина «РБ Спорт».

Дюпин и Козлов пополнили состав «Краснодара» этим летом.

После двух туров черно-зеленые располагаются на 12-м месте в таблице с двумя очками. В следующем матче команда Мурада Мусаева примет ЦСКА в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча состоится 31 июля.