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Дюпин: «Часто общаюсь с Козловым, хочу помочь ему не наступать на грабли»

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Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «быков» Даниле Козлове.

«Если брать Данилу, то мы рядом с ним живем, вместе ездим на тренировки. Часто с ним общаюсь, помогаю ему. Делюсь своим опытом, чтобы он не наступал на какие-то грабли в своей карьере», — цитирует Дюпина «РБ Спорт».

Дюпин и Козлов пополнили состав «Краснодара» этим летом.

После двух туров черно-зеленые располагаются на 12-м месте в таблице с двумя очками. В следующем матче команда Мурада Мусаева примет ЦСКА в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча состоится 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

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Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

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Факел

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Сергей Брызгалов

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