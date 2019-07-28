Полузащитник "Норчепинга": "Могу только поздравить Ларссона, если трансфер осуществится"

Полузащитник "Норчепинга" Симон Скрабб прокомментировал возможный трансфер партнера по команде, нападающего Джордана Ларссона. Появлялась информация, что на 22-летнего игрока претендует "Спартак".

"Джордан приносил нам много пользы, – цитирует Скрабба FotbollDirekt.se. – Он был очень и очень полезен команде. Могу только поздравить его, если трансфер осуществится. Это очень приятный молодой человек. И нам будет его не хватать".

Ранее "СЭ" сообщал, что клубы согласовали основные условия сделки. Проект выглядит так: контракт на три года, зарплата – около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с "Норчепингом" – порядка 4 миллионов евро.