Фомин: «Цель на контракт? Выиграть трофей»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о планах на ближайшие пять лет.

Ранее хавбек продлил с клубом контракт до лета 2029 года.

«Когда ты почувствовал, что находишься рядом с трофеем, а клуб и болельщики этого заслуживают, чтобы выиграть трофей. Наверное, это самая главная цель на этот контракт», — цитирует игрока ТАСС.

27-летний россиянин играет за «Динамо» с лета 2020 года. В этом сезоне он провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол.