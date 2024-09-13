Фомин: «Цель на контракт? Выиграть трофей»
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о планах на ближайшие пять лет.
Ранее хавбек продлил с клубом контракт до лета 2029 года.
«Когда ты почувствовал, что находишься рядом с трофеем, а клуб и болельщики этого заслуживают, чтобы выиграть трофей. Наверное, это самая главная цель на этот контракт», — цитирует игрока ТАСС.
27-летний россиянин играет за «Динамо» с лета 2020 года. В этом сезоне он провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол.
Источник: ТАСС
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|4
|3
|0
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|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
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|13
|
7
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|3
|2
|2
|13-13
|11
|
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|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
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|2
|0
|5
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|
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|2
|0
|5
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|6
|
12
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|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
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|1
|5
|3-14
|4
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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