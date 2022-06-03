Норманн вернется в «Ростов» из «Норвича»

Пресс-атташе «Норвича» Даниэль Хоулкер ответил на вопрос о том, будет ли английский клуб выкупать права на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Он отметил, что 25-летний норвежец вернется в российский клуб.

«Норманн возвращается в свой прежний клуб «Ростов», — приводит слова Хоулкера РИА «Новости Спорт».

«Норвич» арендовал Норманна 29 августа 2021 года до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за английский клуб. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.