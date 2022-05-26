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Глушаков прокомментировал слова Ананидзе про «развал «Спартака»

Читать «СЭ» в
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего хавбека «Спартака» Джано Ананидзе о чемпионском сезоне красно-белых.

Ранее Ананидзе высказал мнение, что после того, как «Спартак» стал чемпионом России «клуб развалился, а все повесили на Глушакова».

«Время расставляет все на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

35-летний хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4706759-vremya-rastravlyaet-vsyo-na-mesta-glushakov-o-slovah-dzhano-pro-chempionskij-spartak.html
Денис Глушаков
Джано Ананидзе
ФК Спартак (Москва)
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