Глушаков прокомментировал слова Ананидзе про «развал «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего хавбека «Спартака» Джано Ананидзе о чемпионском сезоне красно-белых.

Ранее Ананидзе высказал мнение, что после того, как «Спартак» стал чемпионом России «клуб развалился, а все повесили на Глушакова».

«Время расставляет все на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

35-летний хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.