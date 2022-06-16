Агент полузащитника Даниила Уткина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал детали переговоров о переходе игрока в «Ростов».

«У Даниила контракт на 4 года, — сказал Бердышев «СЭ». — Вы понимаете, что Уткина нужно было купить у «Краснодара». Эта цена не в 3 копейки. Это было затратно, но «Ростов» пошел на это. Клуб надеется, что выступление Дани во много процентов превзойдет оплату трансфера. Мы хотим посмотреть, что будет в «Ростове». При сегодняшних реалиях все команды могут бороться за высокие места — если хорошо укомплектуются и проведут предсезонные сборы. Мне кажется, следующий сезон станет сезоном нового футбола. Появятся новые имена. «Ростов» может быть одной из темных лошадок в борьбе за высокие места».

В прошедшем сезоне Уткин играл на правах аренды в «Ахмате». Полузащитник забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.