Тикнизян: «Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду. Посмотреть, как он тренируется и восстанавливается»

Полузащитник «Локомотива» Тикнизян заявил, что хотел бы сыграть с Роналду

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, с кем бы хотел сыграть из звезд мирового футбола.

«Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду, — приводит слова Тикнизяна официальный сайт московского клуба. — Просто хотя бы один день посмотреть, как он питается, тренируется и восстанавливается».

Также полузащитник ответил, против кого бы хотел сыграть.

«Против многих. Ну давайте назову Мбаппе. Сравнить, насколько Килиан быстрее. Понятное дело, что разница будет космическая, но просто посмотреть на его бешеную скорость, понять, насколько далеко он ушел».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел 15 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. 36-летний Роналду забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 24 встречах за «Манчестер Юнайтед». А на счету 23-летнего Мбаппе 19 голов и 16 передач в 28 играх за «ПСЖ».