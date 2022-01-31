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Рыков: «Для Шалимова важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают!»

Рыков рассказал об особенностях работы главного тренера «Урала» Шалимова
Владислав Флегонтов
,  
Данил Алешин
Вадим Рыков.
Фото ФК «Урал»

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал в интервью «СЭ» о странностях в работе главного тренера екатеринбургского клуба Игоря Шалимова.

— Это самый странный тренер в вашей карьере?

— Не очень понимаю, что значит странный, но мне кажется, что за всю свою длинную карьеру я таких методов работы не встречал.

— Вспомните самый дикий пример в работе с Шалимовым, когда вы подумали, что за...

— Я отвечу в общем. Для Игоря Михайловича важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают! Мне это так показалось.

Шалимов возглавил «Урал» летом 2021 года. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Владимир Рыков. «Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову. Тренер стоит бледный, кепку опустил». Рыков — о гулянках, драках и самом странном тренере

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Ницца

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26%

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20%

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10%

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18%

1.42

X

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Владимир Рыков
Игорь Шалимов
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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Спартак

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