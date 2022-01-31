Рыков: «Для Шалимова важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают!»

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал в интервью «СЭ» о странностях в работе главного тренера екатеринбургского клуба Игоря Шалимова.

— Это самый странный тренер в вашей карьере?

— Не очень понимаю, что значит странный, но мне кажется, что за всю свою длинную карьеру я таких методов работы не встречал.

— Вспомните самый дикий пример в работе с Шалимовым, когда вы подумали, что за...

— Я отвечу в общем. Для Игоря Михайловича важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают! Мне это так показалось.

Шалимов возглавил «Урал» летом 2021 года. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.