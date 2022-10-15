Дмитрий Баринов считает, что «Локомотиву» нужен тренер, у которого есть связь с игроками
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.
— Перед игрой с «Торпедо» вы понимали, что если проиграете, то опуститесь на самый низ в турнирной таблице?
— В голове держали все это. Хуже уже некуда. Я сказал, что кровь из носа сегодня нужна победа. Дай бог сейчас все наладится. Кто будет главным тренером, придет персонал. В «Локомотиве» нужен специалист, у которого есть связь с игроками. Российский? Ну почему, посмотри, как работал Николич. Я его считал русским, хорошо разговаривает по-русски. Конечно, хотел, чтобы он вернулся. Я на связи с ним, общались перед игрой с «Сочи». Интересно было бы ему вернутся? Я не спрашивал такие вопросы. Мы поговорили, спросил, как мое состояние, передал ребятам привет, с кем работал, пожелал удачи.
— Известно ли тебе, кто возглавит «Локомотив»?
— Не могу знать, никто об этом не говорит. Я свою позицию говорил. Вы понимаете, что пришел тренер с «Казанки», мы ему должны помочь, у него никогда не было игр в РПЛ. Он русский специалист, кто-то может не воспринимать его слова всерьез. Но он говорит правильные футбольные вещи. Русские богатыри сегодня выиграли! И вся команда выиграла, все, кто выходил на замену! Отметил бы русских ребят.
— Вы сказали, что высказывали свою позицию.
— Не буду ее афишировать. Но я говорил ее руководителям.
— Была с твоей стороны мотивирующая речь перед командой?
— Да, настраивал ребят. Все понимали, что у нас нет права на ошибку даже в сегодняшнем матче. Я сказал: «Вы же понимаете, что это принципиальная игра именно для болельщиков». Мы не могли проиграть. Поздравляю именно для искренних болельщиков, которые любят, поддерживают нас в любые времена, а не когда мы в Лиге чемпионов. Много ли таких? Надеюсь, что да.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1