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Дмитрий Баринов считает, что «Локомотиву» нужен тренер, у которого есть связь с игроками

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Перед игрой с «Торпедо» вы понимали, что если проиграете, то опуститесь на самый низ в турнирной таблице?

— В голове держали все это. Хуже уже некуда. Я сказал, что кровь из носа сегодня нужна победа. Дай бог сейчас все наладится. Кто будет главным тренером, придет персонал. В «Локомотиве» нужен специалист, у которого есть связь с игроками. Российский? Ну почему, посмотри, как работал Николич. Я его считал русским, хорошо разговаривает по-русски. Конечно, хотел, чтобы он вернулся. Я на связи с ним, общались перед игрой с «Сочи». Интересно было бы ему вернутся? Я не спрашивал такие вопросы. Мы поговорили, спросил, как мое состояние, передал ребятам привет, с кем работал, пожелал удачи.

— Известно ли тебе, кто возглавит «Локомотив»?

— Не могу знать, никто об этом не говорит. Я свою позицию говорил. Вы понимаете, что пришел тренер с «Казанки», мы ему должны помочь, у него никогда не было игр в РПЛ. Он русский специалист, кто-то может не воспринимать его слова всерьез. Но он говорит правильные футбольные вещи. Русские богатыри сегодня выиграли! И вся команда выиграла, все, кто выходил на замену! Отметил бы русских ребят.

— Вы сказали, что высказывали свою позицию.

— Не буду ее афишировать. Но я говорил ее руководителям.

— Была с твоей стороны мотивирующая речь перед командой?

— Да, настраивал ребят. Все понимали, что у нас нет права на ошибку даже в сегодняшнем матче. Я сказал: «Вы же понимаете, что это принципиальная игра именно для болельщиков». Мы не могли проиграть. Поздравляю именно для искренних болельщиков, которые любят, поддерживают нас в любые времена, а не когда мы в Лиге чемпионов. Много ли таких? Надеюсь, что да.

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Ливерпуль
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ЦСКА
Спартак

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23%

2.40

ТБ 2.5

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Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
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15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
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 - : -
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Спартак

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Дмитрий Баринов

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