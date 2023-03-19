Полузащитник «Химок» Главчич верит в то, что команда улучшит свое положение в РПЛ
Полузащитник «Химок» Неманья Главчич после поражения в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) поделился мнением об итога встречи.
— Да, игра была сложная. Сначала я думал, должно быть лучше. Но потом была красная карточка и недостаток игроков на поле. Я думаю, мы сыграли неплохо. Просто у нас было на одного футболиста меньше.
— Идову долго общался с судьей по поводу пенальти в ворота «Химок». Он что-то говорил про это?
— Не знаю, между таймами я был на поле. Разминался. Ситуацию пока не видели. Не знаю, что сказать. Судья назначил пенальти, значит, это пенальти.
— Какая атмосфера в «Химках»? В команде много новичков.
— Да, очень много новых игроков. И, я думаю, хороших. Надо тренироваться и тренироваться, снова и снова. И тогда результат появится.
— Тебя удивило, что многие игроки ушли?
— Сложная ситуация, да. Но это футбол.
Футболист также поделился мнением, способна ли команда улучшить свое турнирное положение.
— Конечно. Когда я приехал в прошлом году, тоже была такая ситуация. Сначала у нас было три неудачных игры, а потом пошли результаты.
— Вы не устали все время вырываться из зоны вылета?
— Знаете, я игрок «Химок». Я должен всегда полностью отдаваться за команду. У нас будут хорошие моменты.
«Химки» располагаются на 15-м месте с 13 очками за 20 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4