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Глушаков: «С бюджетом «Спартака» быть рядом с «Химками» — чуть-чуть плоховастенько»

Глушаков назвал небольшим провалам выступление «Спартака» в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там, — приводит слова Глушакова «Чемпионат». — Мне сложно судить. Опять взяли нового тренера, взяли игроков, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках. С бюджетом «Спартака» быть рядом с «Химками» — чуть-чуть плоховастенько».

По мнению полузащитника, московский клуб находится не на том месте в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), которое соответствует поставленным задачам.

«Давайте объективно: была задача стать чемпионами. Небольшой провал есть», — сказал он.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» с 21 баллом располагаются на 14-й позиции.

Напомним, что 35-летний россиянин играл за «Спартак» с 2013-го по 2019 год.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4658965-glushakov-s-byudzhetom-spartaka-byt-ryadom-s-himkami-chut-chut-plohovastenko.html
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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