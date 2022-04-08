Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там, — приводит слова Глушакова «Чемпионат». — Мне сложно судить. Опять взяли нового тренера, взяли игроков, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках. С бюджетом «Спартака» быть рядом с «Химками» — чуть-чуть плоховастенько».

По мнению полузащитника, московский клуб находится не на том месте в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), которое соответствует поставленным задачам.

«Давайте объективно: была задача стать чемпионами. Небольшой провал есть», — сказал он.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» с 21 баллом располагаются на 14-й позиции.

Напомним, что 35-летний россиянин играл за «Спартак» с 2013-го по 2019 год.