Кирильчева рассказала об уходе из ЦСКА после скандала с Наташами

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала об уходе из московского клуба.

— Давай сразу проясним, что произошло. Ты ушла по собственному желанию или это всё-таки было увольнение?

— Увольнения, как такового, не было. На следующий день после скандальной истории, взвесив ситуацию, попросила руководство о расторжении контракта по обоюдному соглашению.

— Давление было? Тебе говорили: «Пиши по собственному или тебя уволят»?

— Нет. В нашем клубе не может быть такого, потому что ЦСКА — семья, и у нас очень сильно держатся за сотрудников. Но анализируя факты и резонанс, поняла, что мне уже нет смысла оставаться. Лучше, чтобы я ушла, но ребята из моего отдела сохранили свои места. Как руководитель, всегда несу ответственность за то, что происходит.

— Ты считаешь, что если бы ты не написала заявление, то тебя бы не уволили?

— Не знаю. Прошел месяц, история затихла. Уже и через две недели особо разговоров на эту тему не было. Там ещё мой добрый друг Костя Генич — Геночка, привет! — перебил повестку. Его история (Генич пошутил про домашнее насилие в контексте скандальной истории нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. — Прим. «СЭ») почему-то была несравнимо нерезонансной по сравнению с моей.

— Тем не менее, может быть, был разговор с кем-то из руководства: «Катя, наверное, лучше уйти»?

— Да не было, честно! Сама проявила инициативу еще на сборах. Случается эта история, кипиш, мне говорят, что нужно уехать, чтобы не мозолить глаза.

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.