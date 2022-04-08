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«Я горд, что мне довелось пройти с ним большой путь». Экс-тренер Акинфеева поздравил голкипера с днем рождения

Бывший тренер ЦСКА Чанов горд знакомству с Акинфеевым
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с «СЭ» поздравил голкипера армейской команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, игроку исполнилось 36 лет.

«С днем рождения, Игорь! Я горд и счастлив, что мне довелось пройти вместе с ним большой путь становления с первых шагов. Я рад, что мы были друг у друга. У нас кроме взаимоотношений тренера с игроком, есть еще дружеские отношения. Как человек он надежный, прекрасный, как в воротах, так и в жизни. Открытый, всегда придет на помощь, ответственный. Любит свою семью, своих родителей, это тоже великое счастье. Я желаю ему здоровья, долголетия в футболе и самое главное, чтобы близкие были всегда рядом», — сказал Чанов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

36-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. В составе москвичей он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России, семь раз Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА. На счету армейского голкипера 809 матчей за всю карьеру, включая сборную России и участие в еврокубках.

Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
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