ЦСКА объявил о переходе Багринцева в словацкий клуб «Дубница»

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Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев перешел в клуб «Дубница» из второго по силе дивизиона чемпионата Словакии.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 19-летний игрок подписал полноценный контракт со словацким клубом.

Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера полузащитника красно-синими.

В нынешнем сезоне Багринцев провел 1 матч за молодежную команду ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.