ЦСКА объявил о переходе Багринцева в словацкий клуб «Дубница»
Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев перешел в клуб «Дубница» из второго по силе дивизиона чемпионата Словакии.
Как сообщает пресс-служба армейцев, 19-летний игрок подписал полноценный контракт со словацким клубом.
Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера полузащитника красно-синими.
В нынешнем сезоне Багринцев провел 1 матч за молодежную команду ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/9001
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