«Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с Жигулевым

«Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с полузащитником Ильей Жигулевым.

Игрок является воспитанником «Краснодара».

Этим летом хавбек стал свободным агентом. В прошлом сезоне 26-летний россиянин играл в составе «Заглембе».

В 13 матчах чемпионата Польши он провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.