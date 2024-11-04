Джон Кордоба: «Я очень счастлив в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 14-го тура РПЛ и ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Спартака».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что красно-белые могут подписать 31-летнего колумбийца в зимнее трансферное окно.

«Цель — победа в РПЛ, да. Сегодня я еще хотел бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. «Спартак» или «Краснодар»? Я — игрок «Краснодара». И очень счастлив здесь», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.